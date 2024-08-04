في يومها الأول… إقبال ملحوظ على التسوية الشاملة في القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

شهد مركز التسوية في يومه الأول إقبالاً ملحوظاً من عشرات المواطنين لتسوية أوضاعهم في القنيطرة.

وذكر عدد من المطلوبين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم اليوم، أن هذه التسوية فرصة لكل من تخلّف عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو فرّ من الخدمة العسكرية أو الشرطية، وكل من لديه مشكلة أمنية أو عسكرية، وهي مكرمة كبيرة لأبناء الوطن لمساعدتهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية، وممارسة دور فعّال في الدفاع عن الوطن وإعادة الإعمار والبناء، كما أتاحت الفرصة والمجال أمام المغرّر بهم للعودة إلى أعمالهم.

وشدّدوا على أن التسوية هي بداية لعملية الاستقرار الشاملة، والانطلاق إلى مرحلة العمل الجدّي، داعين الجميع إلى الانضمام للتسوية، ومشيرين إلى أن افتتاح مركز التسوية هو رسالة لكل أعداء سورية بأن هذا الوطن الذي تآمرتم عليه، وعثتم فيه إرهاباً وقتلاً وتدميراً، يسير بخُطا ثابتة لتعزيز انتصاره على الإرهاب.

وقد تمّ اليوم تسوية أوضاع أكثر من (150) مواطناً.

وتشمل التسوية التي تستمر حتى يوم الخميس كل من فرّ من الخدمة العسكرية أو الشرطية، وكل من تخلّف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، ولمن عليه مشكلات أمنية أو عسكرية، وكل من حمل السلاح، وأيقن أن السلاح الذي بحوزته هو مدعاة للخوف والرهبة، وأن هذا السلاح لا بدّ أن يُسلّم للجهات المختصة.