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4-أغسطس-2024
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4-أغسطس-2024
علي اليوسف
سورية تعزي كوريا الديمقراطية بضحايا الفيضانات وتؤكد تضامنها معها
بسبب ريادتهن.. الباحثات السوريات ينلن التقدير من جامعة دمشق
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