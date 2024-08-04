وصول قافلة من التجهيزات الكهربائية إلى دير الزور

مدير الشركة المهندس خالد الفهد أشار في تصريح له إلى أن هذه الشحنة تأتي في إطار خطة الوزارة لتأمين المواد والتجهيزات لشبكات الكهرباء، وتعزيز وثوقية المنظومة الكهربائية بدير الزور، وبما يسهم في إيصال التيار الكهربائي لعدد من التجمعات، وإعادة تأهيل وصيانة الشبكات التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية.

وبين الفهد أن التجهيزات ستوضع في الخدمة فوراً لتغذية المناطق التي لم تصلها الكهرباء في ريفي المحافظة الغربي والشرقي، إضافة إلى صيانة الشبكات بعدد من المناطق، مشيراً إلى أن هذه التجهيزات ستسهم بصورة كبيرة في تحسين التغذية الكهربائية في دير الزور.