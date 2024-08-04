وقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق دعماً لأهالي غزة والأسرى الفلسطينيين

دمشق-سانا

نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة، ودعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق.

وحمل المشاركون بالوقفة العلمين السوري والفلسطيني وصوراً للأسرى في معتقلات الاحتلال ولافتات عبرت عن التضامن مع أهالي غزة، منددين بالجرائم والانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق المدن والقرى الفلسطينية وعمليات القتل الممنهجة والاعتقالات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، في إطار المشروع الصهيوني القائم على الاستيطان والضم والتهجير وتقويض أي إمكانية لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة.

وفي مذكرة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة طالب المشاركون في الوقفة بإنهاء العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والإسراع بإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة، ووقف الاقتحامات والقتل والاعتقالات اليومية في المدن والقرى الفلسطينية، ووضع حد لكل أشكال التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين والإفراج عنهم.

وأكد المشاركون ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الصهيونية بحق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والسماح لمنظمة الصليب الأحمر الدولي بالوصول إلى الأسرى في معتقلات الاحتلال والاطلاع على أوضاعهم، والإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لدى الكيان الغاصب.