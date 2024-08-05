“أديل” توقف حفلتها لمشاهدة سباق الـ 100 متر

أوقفت المغنية “أديل” حفلتها في مدينة ميونيخ الألمانية، لمشاهدة المباراة النهائية لسباق الـ 100 متر للسيدات في أولمبياد باريس 2024 المقامة حالياً في المدينة الفرنسية، لتعرض السباق على شاشة عرض عملاقة في ساحة تتسع لأكثر من ثمانين ألف متفرج.

ومن جهة أخرى، ينتظر محبو المغنية “أديل” تصوير فيلم يحكي قصة حياة خطيبها الجديد “ريتش بول”، إذ أعلنا عن خطوبتهما بعد علاقة بدأت في عام 2021، وذلك يوم الخميس الفائت بعد أن تقدم لها بطلب الزواج في مسقط رأسها “توتنهام” في شمال لندن.