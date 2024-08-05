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اقتصادصحيفة البعث

استقرار سعر صرف الليرة في الفترة الأخيرة لم يخفض الأسعار في الأسواق!

بشير فرزان

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لتصفح العدد 16071 تاريخ 30-3-2018

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