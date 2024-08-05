الحسكة… ندوة ثقافية بمناسبة عيد الجيش

الحسكة- إسماعيل مطر

أقام مكتب الإعداد و الثقافة والإعلام بفرع الحسكة لحزب البعث العربي الإشتراكي وبالتعاون مع مديرية الثقافة ندوة ثقافية بعنوان ” الجيش العربي السوري جيش عقائدي وقومي ” وذلك احتفاء بالذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري.

وحضر الندوة الرفيقة جازية طعيمة عضو قيادة فرع الحزب والرفيق العميد الركن عبد الحنان المحيمد رئيس فرع رابطة المحاربين القدماء بالحسكة والذي تحدث عن مرحلة تشكيل نواة الجيش العربي السوري ما قبل الاستقلال عام 1945 وفي ما بعدها، وما جاء فيها من تشكيلات وانقلابات مع استمرار قوة وصلابة المؤسسة العسكرية التي قادت المرحلة حتى حرب حزيران عام 67 إلى ما بعد النكسة، وحتى قيام حرب تشرين التحريرية التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد وامتداد قيادة الجيش حتى الحرب الكونية الظالمة على سورية والصمود الاسطوري للجيش في مقاومته للارهاب وداعميه من خلال التضحيات الكبيرة التي قدمها ويقدمها والانتصارات العظيمة التي تحققت في الميدان ضد قوى الشر والظلام دفاعا عن الوطن.

وتحدثت الرفيقة طعيمة عن عقائدية الجيش وقوميته

وأبرز هذه المحطات المنيرة منذ مرحلة التأسيس والدور الكبير والرائد في الحفاظ على الأمن والأمان والدفاع عن العقيدة القومية للأمة العربية وتبنيه ودعمه لمحور المقاومة ولكل الحركات والمنظمات التحررية الثورية العربية المقاومة للكيان الصهيوني ، مؤكدة أن هذا الجيش كان وما زال صمام الأمان ليس لسورية فقط، بل لكل الأمة العربية بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد. حضر فعاليات الندوة الرفيق تركي عزيز حسن أمين فرع الحزب والرفيق لؤي محمد صيوح محافظ الحسكة وقائد شرطة المحافظة.