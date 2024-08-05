السوداني: منع حرب في الشرق الأوسط مرتبط بوقف العدوان على غزة

بغداد- وكالات

أكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن منع حرب إقليمية في الشرق الأوسط يرتبط مباشرة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

ووفقاً لـ”RT” نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن رئيس الوزراء قوله: إن منع التصعيد في المنطقة يرتبط بشكل مباشر بوقف العدوان على قطاع غزة ومنع امتداده إلى لبنان، وأيضا باحتواء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة ومنع هجماتهم على دول المنطقة.