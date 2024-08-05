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5-أغسطس-2024
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الحسكة… ندوة ثقافية بمناسبة عيد الجيش
العدد 17718 الاثنين 5-8-2024
نشرة الإعلانات العدد 1212 / الثلاثاء 6-8-2024 / 12 صفحة
سورية تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع باكستان بعد الفيضانات المأساوية في لاهور
روسيا مستعدة لإبرام اتفاقيات ملزمة مع الولايات المتحدة للحدّ من التسلح
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العدد 17718 الاثنين 5-8-2024
5-أغسطس-2024
علي اليوسف
العدد 17718 الاثنين 5-8-2024
نشرة الإعلانات العدد 1212 / الثلاثاء 6-8-2024 / 12 صفحة
الحسكة… ندوة ثقافية بمناسبة عيد الجيش
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