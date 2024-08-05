المقاومة الفلسطينية توقع عدداً من جنود الاحتلال قتلى ومصابين جنوب غزة

الأرض المحتلة – تقارير

أوقعت المقاومة الفلسطينية اليوم عدداً من جنود الاحتلال الإسرائيلي قتلى ومصابين، خلال معارك جنوب قطاع غزة، وقالت المقاومة في بيان: إنها فجرت عبوة مضادة للأفراد بقوة للعدو الصهيوني تحصنت داخل مبنى شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب، كما اشتبكت في المنطقة ذاتها مع قوة راجلة قوامها 9 جنود من المسافة صفر وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب واستهدفت جرافة بقذيفة الياسين 105، وأضافت المقاومة: إنها فجرت عبوتين مضادتين للأفراد والآليات بقوة للعدو وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

في الأثناء، تسلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثامين عشرات الشهداء ممن قتلهم الاحتلال خلال عدوانه المتواصل على غزة واحتجز جثامينهم، ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الصليب الأحمر في غزة قوله: إنه تسلم من الاحتلال جثامين 84 شهيداً عبر معبر كرم أبو سالم، وأفادت مصادر طبية بأن جثامين الشهداء التي سلمها الاحتلال متحللة ولا تستطيع الفرق الطبية أخذ عينات الحمض النووي منها لمعرفة هويات أصحابها، مشيرة إلى أنه تم دفنهم في مقبرة جماعية بمدينة خان يونس جنوب القطاع دون معرفة معلومات عنهم أو كيف لقوا مصيرهم، ولا سيما أن جيش الاحتلال لم يسلم الصليب الأحمر قائمة بأسمائهم، جاء ذلك في وقت أعلنت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 40 شهيداً، و71 جريحاً، وقالت في بيان: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 304 على القطاع ارتفع إلى 39623 شهيداً، و91469 جريحاً، وكان استشهد 10 فلسطينيين، وأصيب العشرات في وقت سابق اليوم نتيجة قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة، كما استشهد صياد بنيران بحرية الاحتلال قبالة ساحل مخيم النصيرات وسط القطاع.

وبالتزامن،استشهدت فلسطينية كانت أصيبت برصاص الاحتلال في الـ 21 من أيار الماضي خلال اقتحام قواته جنين ومخيمها، واعتقلتها قوات الاحتلال حينها لكنها أفرجت عنها بعد التدهور الشديد في وضعها الصحي لترتقي شهيدة صباح اليوم متأثرة بإصابتها، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيتين وكفر نعمة في رام الله وحوسان في بيت لحم وبيت كاحل وبيت أمر في الخليل والبلدة القديمة في نابلس، وقامت بتفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها، واعتقلت 25 فلسطينياً.