بحضور الرفيق نجار… انعقاد اجتماع هيئة مكتب التنظيم المركزي

دمشق- البعث

بحضور الرفيق فاضل مصطفى نجار، عضو القيادة المركزية، رئيس مكتب التنظيم المركزي،

عُقد اليوم اجتماع هيئة مكتب التنظيم المركزي، وذلك في مبنى القيادة المركزية بدمشق.

في بداية الاجتماع، نقل الرفيق رئيس المكتب، تحيات ومحبة الأمين العام للحزب الرفيق بشار الأسد، رئيس الجمهورية وتحيات ومحبة الرفاق في القيادة المركزية، للرفاق الحضور وعبرهم لجميع الرفاق في القواعد الحزبية.

وتحدث عن الذكرى الـ (79) لتأسيس الجيش العربي السوري الصامد الذي خاض أشرس المعارك ضد الإرهاب وداعميه وحقق انتصارات كبرى ولا يزال إلى الآن صامداً، وأنّ الحرب على سورية كان هدفها إضعاف الدولة ونهب خيراتها، مؤكّداً أنّ النصر المؤزر سيتحقق بصمود ثلاثية النصر القائد والجيش والشعب.

وأوضح الرفيق نجار أنّ العنوان الأهم في السياسة اليوم هو القضية الفلسطينية، وأنّ الحرب على غزة أعادت هذه القضية للواجهة وبرهنت عدالتها عالمياً.

وبين الرفيق النجار أنّ الحدث الأبرز والأهم خلال الفترة الماضية كان انتخابات اللجنة المركزية الذي يعتبر تحولاً مفصلياً في تاريخ الحزب، مشيراً إلى ضرورة التركيز على بناء المؤسسة الحزبية من جديد بما ينسجم مع الواقع الحالي والتطورات الكبيرة التي حصلت،

وتابع: إنّ القيادة بدأت بالخطوة الأولى بهذا الاتجاه لكن هذا يحتاج إلى حوار معمق موسع مع جميع الفروع الحزبية لاحقاً.

وأضاف: رغم أن الواقع التنظيمي اليوم هو دون المأمول، إلا أنّ هذا يتطلب مراجعة لمعرفة نقاط القوة لتعزيزها والكشف عن نقاط الضعف لمعالجتها مستقبلاً، موجهاً بضرورة مراجعة إجراءات العمل التنظيمي حالياً في الفروع وتوصيفها بدقة والتوقف عند المميز منها بغية الاستفادة منه ضمن دليل العمل التنظيمي الموحّد الذي سيتم العمل عليه.

وتطرق الرفيق رئيس المكتب إلى مختلف القضايا التنظيمية وخاصة ما يتعلق منها المطابقة، وعودة الارتباط، وتثبيت العضوية، مع تركيزه على مسألة الإشراف الحزبي وأولوية تفعيل هذا الجانب بشكل أكبر يمكّن القيادات تقييم القواعد بما ينسجم مع واقع العمل.

وبعد المناقشة قدّم الرفاق رؤساء المكاتب الفرعية مداخلاتهم على جميع الملاحظات التي قدّمت من قبل المكتب لهم.

كما تطرقوا إلى مناقشة مسألة الاستئناس الحزبي التي جرت خلال الفترة الماضية، وكذلك مختلف القضايا المتعلقة بصلب العمل التنظيمي، مشيرين إلى مختلف المعوّقات التي تواجه عملهم.

وفي نهاية الاجتماع، أجاب الرفيق رئيس المكتب على مختلف التساؤلات التي طرحت من قبل الرفاق الحضور، مشدداً على ضرورة احترام القوانين النافذة.

وأضاف: إننا كحزب اليوم تحت سقف القانون، مبيناً أنّ مسألة الالتزام الحزبي هي ثقافة، تحتاج إلى تكريس.