بورصة “إسرائيل” تتراجع إلى أدنى مستوى في 3 أشهر

البعث- وكالات

تراجع المؤشر الرئيسي في (بورصة تل أبيب) بداية التعاملات الأسبوعية إلى أدنى مستوى في 3 أشهر، حيث تراجع المؤشر (تيس 35 – TASE 35) بنسبة 2.55% إلى 1933 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أول أيار الماضي، وفق بيانات بورصة تل أبيب، وفاقم الأداء السيئ لمؤشرات وول ستريت في تعاملات الجمعة من البداية السلبية لبورصة تل أبيب والتي تشهد ضغوطاً منذ منتصف تموز الماضي على وقع الحرب على غزة.

ومن جهة أخرى في حال اندلاع حرب شاملة من المتوقع أن يتعرّض اقتصاد الاحتلال لأضرار جسيمة على عدة جبهات، وبالفعل كان الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تبعات الحرب المستمرة في غزة، حيث انكمش بنسبة 20.7% في الربع الأخير من 2023، وهي نسبة أكبر من التقديرات الأولية، ويعكس هذا الانكماش تدهوراً في الصادرات والاستثمارات وإنفاق المستهلكين. ومع تصاعد الحرب، من المتوقع أن تزداد الضغوط الاقتصادية، وستزيد بالتبعية تكاليف الحرب المباشرة التي تقدّر بنحو 42 مليار شيكل (11.66 مليار دولار) مع احتمال تجاوز هذه التقديرات بناءً على مدى التصعيد.

كما قد تواجه “إسرائيل” تصنيفات ائتمانية أقلّ نتيجة زيادة المخاطر السياسية والاقتصادية، مما سيرفع من تكاليف الاقتراض ويؤثر على قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وقد يؤدي تضرّر البنية التحتية في المناطق المتأثرة إلى تعطيل الإنتاج والخدمات، مما يبطئ من وتيرة التعافي الاقتصادي.