5-أغسطس-2024
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البعث أونلاينصحيفة البعث

توزيع ( 700) نظارة طبية مجاناً بالقنيطرة

علي حسون
القنيطرة – محمد غالب حسين
قام فرع القنيطرة للهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتوزيع ( 700) نظارة طبية على المواطنين الذين يعانون من قصر البصر في المحافظة.
وبيّن رئيس فرع القنيطرة للهلال الأحمر العربي السوري الدكتور جمعة حسن أن مركزي الرعاية الاجتماعية في خان أرنبة والرفيد قد استقبلا المواطنين الذين تزيد أعمارهم على ثلاثة وأربعين عاماً خلال الشهر الماضي، وتمّت معاينة قدراتهم البصرية بواسطة أحدث الأجهزة الطبية العينية، وتمّ تقديم النظارات الطبية للمحتاجين مجاناً.

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