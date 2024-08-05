5-أغسطس-2024
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صحيفة البعثمحليات

حرارة الصيف ترفع رسوم الدخول إلى المسابح.. وإيجارات المزارع تصل إلى ٣ ملايين يومياً

بشير فرزان

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