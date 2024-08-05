رئيسة وزراء بنغلادش تقدم استقالتها وتغادر العاصمة دكا

أعلن قائد الجيش في بنغلادش وقر الزمان اليوم أن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد قدمت استقالتها وغادرت العاصمة دكا.

وفي كلمة بثها التلفزيون الحكومي، قال وقر الزمان : “إن الشيخة حسينة استقالت وسيقوم الجيش بتشكيل حكومة انتقالية”.

وأضاف: إن “البلد عانى كثيراً والاقتصاد تضرر، وحان الوقت لوقف العنف” طالباً من المواطنين في بنغلادش أن يثقوا بالجيش، وأن يوقفوا أعمال العنف.

وأشار إلى أن المحادثات جارية لتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة واعداً بإعادة السلام إلى البلاد.

وشهدت البلاد منذ أكثر من شهر تظاهرات أوقعت مئات القتلى قبل أن يقوم المتظاهرون اليوم باقتحام المقر الرسمي لرئيسة الحكومة في دكا.