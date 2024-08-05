روسيا مستعدة لإبرام اتفاقيات ملزمة مع الولايات المتحدة للحدّ من التسلح

واشنطن-سانا

أعلن السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف استعداد روسيا لبحث إمكانية إبرام اتفاقيات سياسية جديدة مع الولايات المتحدة في مجال الحد من الأسلحة ونزع السلاح، شريطة أن تكون هذه الاتفاقيات ملزمة قانوناً.

وقال أنطونوف في مقابلة مع وكالة تاس الروسية: “إن الولايات المتحدة غير قادرة فعلياً في هذه المرحلة على ضمان التصديق على اتفاقيات روسية أمريكية جديدة في مجال الحد من التسلح”، مؤكداً أن روسيا مهتمة بالمقام الأول باتفاقيات الحد من الأسلحة الملزمة قانوناً، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تخلي الولايات المتحدة عن سياستها العدائية لروسيا حتى يمكن إبرام اتفاقيات جديدة بشأن الحد من الأسلحة، وموضحاً أن روسيا لن تضع إنذاراً نهائياً في المفاوضات المتعلقة بالحد من الأسلحة وإنما تعرض موقفها وتقترح مناقشته للتوصل إلى نقطة بداية عند حل هذه المشكلات.

وأشار السفير الروسي في واشنطن إلى أنه لا توجد أي آفاق لتحسين أو استقرار العلاقات الروسية الأمريكية في المستقبل لعدم وجود أساس لذلك.