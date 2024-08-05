روسيا مستعدة لإبرام اتفاقيات ملزمة مع الولايات المتحدة للحدّ من التسلح
واشنطن-سانا
أعلن السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف استعداد روسيا لبحث إمكانية إبرام اتفاقيات سياسية جديدة مع الولايات المتحدة في مجال الحد من الأسلحة ونزع السلاح، شريطة أن تكون هذه الاتفاقيات ملزمة قانوناً.
وقال أنطونوف في مقابلة مع وكالة تاس الروسية: “إن الولايات المتحدة غير قادرة فعلياً في هذه المرحلة على ضمان التصديق على اتفاقيات روسية أمريكية جديدة في مجال الحد من التسلح”، مؤكداً أن روسيا مهتمة بالمقام الأول باتفاقيات الحد من الأسلحة الملزمة قانوناً، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تخلي الولايات المتحدة عن سياستها العدائية لروسيا حتى يمكن إبرام اتفاقيات جديدة بشأن الحد من الأسلحة، وموضحاً أن روسيا لن تضع إنذاراً نهائياً في المفاوضات المتعلقة بالحد من الأسلحة وإنما تعرض موقفها وتقترح مناقشته للتوصل إلى نقطة بداية عند حل هذه المشكلات.
وأشار السفير الروسي في واشنطن إلى أنه لا توجد أي آفاق لتحسين أو استقرار العلاقات الروسية الأمريكية في المستقبل لعدم وجود أساس لذلك.
أمنياً، أعلن الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال عميل لاستخبارات النظام الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه خطط لاعتداءات إرهابية في المقاطعة، وقال في بيان: “تم توقيف مواطن بتهمة تصنيع وحيازة عبوة ناسفة بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية صودرت من منزله، كما اعترف بالتحضير لاعتداءات إرهابية ضد مسؤولي مقاطعة زابوروجيه، وجمع معلومات عنهم بتوجيه من نظام كييف”.
كما أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي اعتقال متطرفين اثنين في مقاطعة تيومين شرق البلاد قاما بتجنيد 19 إرهابياً شاركوا بأعمال إرهابية في سورية، مبيناً أن “الموقوفين الروسيين قاما بإطلاق قناة لجمع التبرعات وتمويل تنظيم “داعش” الإرهابي، وجنّدا بتوجيه من الهياكل الإرهابية في الخارج 19 شخصاً توجهوا إلى سورية للمشاركة في الأعمال الإرهابية هناك”.
وفي سياق آخر، أعلنت الاستخبارات الخارجية الروسية أن السلطات الأمريكية تعد منشورات حول الكشف عن تعاطي المنشطات بين الرياضيين الروس، وذلك في إطار حملة لعزل روسيا عن الرياضة العالمية، منوهةً بأن “هناك سلسلة من منشورات استقصائية رفيعة المستوى حول انتهاكات مزعومة للمنشطات في رياضات النخبة الروسية، حيث يتم التركيز على الرياضات التي تعد فيها روسيا رائدة ومعترف بها عالمياً”.