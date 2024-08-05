سورية تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع باكستان بعد الفيضانات المأساوية في لاهور

أعربت سورية عن تعاطفها وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية بسبب الفيضانات المأساوية التي تعرضت لها مدينة لاهور.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم : “تتوجه الجمهورية العربية السورية بأحر التعازي والمواساة لأسر الضحايا والمتضررين، وبأعمق مشاعر المواساة إلى الحكومة الباكستانية، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

وأضافت الوزارة: “إن سورية تؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانب الحكومة والشعب الباكستاني في هذا المصاب الأليم”.

وشهدت مدينة لاهور ثاني أكبر مدن باكستان هطول كمية كبيرة من الأمطار خلال ثلاث ساعات فقط محطمةً رقماً قياسياً منذ 44 عاماً، ما تسبب بغمر الشوارع والأراضي ووفاة وإصابة العشرات.