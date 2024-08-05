كوريا الديمقراطية تحرك 250 قاذفة صواريخ نحو الحدود مع جارتها الجنوبية

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية الشعبية الرسمية أن “مراسم نقل 250 قاذفة صواريخ تكتيكية من الجيل الجديد إلى القوات العسكرية على الحدود”، أقيمت في بيونغ يانغ تحت إشراف رئيس البلاد كيم جونغ أون.

وقال الزعيم الكوريفي خطاب له، إن هذه الأجهزة “أسلحة هجومية تكتيكية محدثة”، مؤكداً على أنه “صممها شخصياً”، مضيفاً: إن الكشف عن الأسلحة الجديدة في وقت تعاني البلاد أضرار الفيضانات هو “مؤشر إلى الإرادة الراسخة لحزبنا للمضي قدماً في تعزيز القدرات الدفاعية”.

وتعمل بيونغ يانغ على تعزيز قدراتها العسكرية على الحدود، حيث استأنفت سيئول حملاتها الدعائية الصوتية ضد البلاد.