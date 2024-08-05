مدير “سامسونغ” يطلب من موظفيه عدم تقليد “آبل”

لم يثير التشابه الكبير بين منتجات “سامسونغ” الأخيرة مع ساعات وسماعات “آبل” حفيظة الجمهور فقط، بل حفيظة مدير الشركة الكورية الجنوبية “لي جاي يونغ”، ما دفعه إلى انتقاد التصميمات بشكل علني، والإعراب عن انزعاجه من تشابهها مع منتجات “آبل”.

واعتمدت الشركة الكورية الجنوبية، في تصميم السماعات الجديدة على أسلوب “آبل” نفسه، وتخلت تماماً عن تصميمها الخاص الذي كان يقوم على تثبيت السماعة مباشرة داخل الأذن، فمع السماعات الجديدة أصبح التصميم يقوم على جزء يثبت داخل الأذن مع وجود جزء طولي خارجها، يسمح بالتحكم في التجربة الصوتية عبر إيماءات الضغط والسحب، كما هو متوافر في سماعات منافستها.

وتعرّضت “سامسونغ” لانتقادات من عشاق علامتي “سامسونغ” و”آبل” على حد سواء، بسبب هذه التشابهات، وخاصة بعد تقديم الشركة الكورية الجنوبية اعتذاراً سابقاً بسبب مشكلات تتعلق بجودة السماعات، ما تسبب بتأجيل وصولها إلى الأسواق، وهو أمر آخر أغضب مدير الشركة.

وفي تقرير منفصل، ذكر موقع “ساموبايل”، أنه اتخذت إجراءات ضد قسم الهواتف الذكية في “سامسونغ”، بما في ذلك مدير قطاع تجارب الموبايل “تي إم روه”، في محاولة لإرسال رسالة قوية للابتعاد عن تقليد تصاميم “آبل” والعودة إلى لغة التصميم الخاصة.

يذكر أنّه ووفقاً لإحصائيات مؤسسة “كاونتر بوينت” لأبحاث السوق، فإن “سامسونغ” تستحوذ على الحصة الأكبر من شحنات الهواتف الذكية بنسبة 19%، لكن “آبل” حصدت الحصة الأكبر من العوائد الكلية لمبيعات الهواتف بنسبة 42%.