مهرجان خطابي مركزي وفعاليات فنية بمناسبة عيد الجيش

حمص- سمر محفوض

أقام فرع حمص للحزب احتفالية مركزية كبيرة بمناسبة عيد الجيش العربي السوري تضمنت مهرجاناً خطابياً، بمشاركة منظمة طلائع البعث واتحاد شبيبة الثورة والاتحاد الرياضي وفرق المسرح المدرسي بتربية حمص.

ووجه أمين فرع حمص للحزب الرفيق عمر حورية وجه تحية الاعتزاز والاكبار للجيش العربي السوري في مناسبة تأسيسه، والذي كان وما يزال بوصلة الوطن والشعب وحامي حدوده، كما وجه التحية إلى أرواح شهداء أمتنا الأبرار، وإلى من كانت الشهادة أو النصر غايتهم عبر ساحات الوغى.

ونوه بأن الاحتفال بعيد بواسل القوات المسلحة شرف كبير؛ فهم من هزم المحتل الفرنسي عام١٩٤٥ ليكون لدينا من بعدها جيشاً عقائدياً مؤمناً بالوحدة والحرية والاشتراكية.

وتابع: نحن اليوم حققنا انتصارنا على الإرهاب لتبدء عملية البناء والعطاء كما وجه الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد، ونحن نسير بكل ثقة على طريق النصر، داعياً الجميع كل في موقعه لبذل كل الجهود لانطلاق تلك المسيرة لتبقى رايتنا خفاقة بعالي السماء.

من جانبة اللواء أحمد معلا، رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحمص، استعرض خلال كلمته بطولات الجيش العربي السوري ورجال الصمود بواسله، مشيداً بقدرتهم على تحقيق الانتصارات على تنظيمات القتل والإرهاب، فكانوا مدرسة في تعليم التضحيات والثبات وكتبوا على جبين الشمس صفحات خالدة.

وأكد أن الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس تعمدت بالطهر والفداء لتبقى راية العلم خفاقة، وقد سطرت القوات المسلحة ملاحمها بحب الوطن والذود عنه، ومنذ التأسيس حين أكد الشعب إرادته الحرة بان يكون هذا الجيش هو جيش الشعب والمؤمن بقضاياه والمدافع عنه، مجسداً شعاره “وطن، شرف، إخلاص”.

وتضمنت الفعالية تقديم لوحات فنون شعبية تعبر عن الاعتزاز بجيشنا، وتلاحم الجيش والشعب، وفقرات مسرحية بعنوان “العرس الأعظم” موضوعها قيمة الشهادة ومفهوم الفداء، ليتحول المأتم إلى عرس وطني وزغاريد للشهيد.

ومن ثم قدمت فقرة رياضية ليختتم المهرجان بعدة معزوفات وأغان وطنية قدمتها فرقة كورال شبيبة الثورة.

حضر المهرجان فعاليات رسمية وشعبية وعدد من رجال الدين وجمهور حزبي وشعبي كبير.