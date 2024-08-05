5-أغسطس-2024
Latest:
البعث أونلاين

وزير الأوقاف يبحث مع رئيس ديوان الوقف العراقي التعاون وتبادل الخبرات

بشار المحمد

الرياض-سانا

بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد في مكة المكرمة مع رئيس ديوان الوقف في العراق الدكتور مشعان الخزرجي وعضو المجمع الفقهي في العراق ضياء الجوهري التعاون الديني بين وزارة الأوقاف السورية وإدارة الوقف في العراق وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين في المجال الوقفي والديني.

وشملت المباحثات ضرورة تقديم خطاب ديني ينسجم مع واقع البلدين وما جرى عليهما من حروب ومؤامرات ارتكزت إلى التطرف والمجموعات الإرهابية التي صنعها الغرب والولايات المتحدة واستخدموها لتدمير سورية والعراق وبث الفوضى في دول المنطقة.

 

You May Also Like

الهلال الأحمر السوري يقدم مجموعة توليد متنقلة لمديرية صحة درعا

محمد عباس

الخارجية الصينية تطالب اليابان بالتوقف عن تضخيم التهديدات المحيطة به

بشار المحمد

تعليق الرحلات القادمة والمغادرة في مطار دمشق الدولي

بشار المحمد