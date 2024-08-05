وزير الأوقاف يبحث مع رئيس ديوان الوقف العراقي التعاون وتبادل الخبرات
الرياض-سانا
بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد في مكة المكرمة مع رئيس ديوان الوقف في العراق الدكتور مشعان الخزرجي وعضو المجمع الفقهي في العراق ضياء الجوهري التعاون الديني بين وزارة الأوقاف السورية وإدارة الوقف في العراق وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين في المجال الوقفي والديني.
وشملت المباحثات ضرورة تقديم خطاب ديني ينسجم مع واقع البلدين وما جرى عليهما من حروب ومؤامرات ارتكزت إلى التطرف والمجموعات الإرهابية التي صنعها الغرب والولايات المتحدة واستخدموها لتدمير سورية والعراق وبث الفوضى في دول المنطقة.