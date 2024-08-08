إخلاء الوحدات السكنية الجامعية يفتح باب التساؤلات: ما هي الحالات المستثناة؟

حلب – رفعت الشبلي

أصدرت الهيئة العامة للمدينة الجامعية بحلب قراراً ينص على إخلاء الوحدات السكنية الجامعية، الأمر الذي أثار استياء طلبة الجامعة، وخاصة القادمين من ريف حلب ومحافظتي ادلب والرقة، ناهيك عن غلاء أجور النقل بين المحافظات.

“البعث” استطلعت آراء الكثير من الطلاب الذين توافدوا على باب مديرية المدينة الجامعية ليقوموا باعتراضات شفوية على القرار الذي صدر “دون علمهم”، كما يقولون، عل وعسى ينظر المعنيون لهم بعين الرأفة والتراجع عن القرار “المجحف” بحقهم ومعالجة مشكلة الطلاب الذين تركوا أهاليهم من أجل العلم.

الطالب غسان من محافظة إدلب أكد لـ “البعث” أن من الصعب السفر إلى محافظته بسبب الأوضاع، متسائلا: “لوين بدي روح يعني وأنا ما إلي حدا؟”.

على غراره، الطالبة أسماء هي الأخرى تعاني مع أختها من موضوع السفر إلى منطقتهما كونهما من مدينة منبج التي تسيطر عليها العصابات المسلحة.. تقول: من الصعوبة جداً السفر إلى تلك المناطق إذ لا تسمح لنا ما تسمي نفسها “قسد” الدخول إلى هناك إلا مرة واحدة.

الطالبة عائشة من جرابلس، حيث تعيث العصابات الإرهابية التي تأتمر بتركيا فساداً، لا تستطيع السفر أيضاً، وهي تدرس هندسة زراعية، ولا يمكنها أن تترك السكن الجامعي، خاصة مع عدم وجود أقارب وأهل لها في حلب.

وقال محمد الطالب في هندسة الكهرباء: أنا من مدينة الرقة، ولا أستطيع السفر بسبب القيود التي تضعها العصابات الانفصالية.

الدكتورة دارين الكعدي، المدير العام لهيئة المدينة الجامعية بحلب، بينت أن قرار إخلاء الوحدات السكنية هو قرار مجلس الإدارة، ويشمل الطلاب الذين ينتسبون إلى المناطق الساخنة، لتبرر بأن غالبية طلاب المناطق الساخنة يستطيعون الوصول إلى أهاليهم بالسرفيس إلى ادلب، رغم وجود بعض الحالات المستثناة من هذا القرار.

وقالت الدكتورة الكعدي أن هيئة المدينة الجامعية لا تقدم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وقد تم وضع مدة زمنية من 24/ 7/2024 إلى 28/ 7/ 2024 لإبلاغ الطلبة الراغبين بالتسجيل من طلاب الدراسات العليا بكافة الاختصاصات والدورة التكميلية لطلاب السنة الأخيرة، علماً أن إدارة المدينة الجامعية لم تزودنا بصورة عن القرار الذي يحتم على الطلاب إخلاء الوحدات السكنية بشكل كامل خلال الفترة الصيفية.

ياسر جاويش رئيس فرع اتحاد الطلبة بحلب قال بأن كل طالب لديه “تكميلي” أو “خريج” دراسات عليا فقط يحق له المكوث بالمدينة الجامعية.

الدكتورة الكعدي رفضت تزويدنا بنسخة عن القرار “تحت أي ظرف”، وطلبت منا بالذهاب إلى رئيس جامعة بحلب كونه رئيس مجلس الإدارة لكي يزودنا بنسخة عن القرار المذكور، إلا أن مدير مكتب رئيس الجامعة نقل لنا، على لسانه، أنه لا علاقة للجامعة، بذلك كون مديرية المدينة هي المعنية، لنبقى ولمدة ثلاثة أيام في رحلة بحث عن صورة القرار “المخفية”.

وهنا لا من العودة إلى حديث مديرة المدينة الجامعية بحلب، والتي تحدثت عن “إخلاء كامل” ماعدا بعض الحالات المستثناة، ما فتح باب العديد من التساؤلات: ماهي الحالات المستثناة؟