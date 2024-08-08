إيران تعتمد الشفافية والوضوح في صناعتها النووية

طهران-جدة-سانا

أكد رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم أن الغرب يتهم إيران بالتكتم في الصناعة النووية، بينما تعتمد طهران الشفافية والوضوح في هذه الصناعة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن إسلامي قوله أمام الملتقى الوطني حول “دور واستخدام التكنولوجيا النووية في نظام السلامة والصحة”: إن “إحدى الطاقات في مجال الصناعة النووية هي الأدوية المشعة ويمكن الإعلان بقوة أن إيران باتت اليوم في هذا المضمار ضمن الدول الثلاث في العالم، وهذا ما تؤكده الجهات المعتمدة”، لافتاً إلى أنه فيما يخص الماء الثقيل استطاعت إيران ولا سيما في مجال الأدوية والصحة إيجاد ثورة… والماء الثقيل المنتج في إيران، يتمتع اليوم بالمرتبة الأولى من حيث الجودة في العالم ونعمل على تطوير هذا المنتج.

وأشار رئيس مؤسسة الطاقة الذرية إلى أننا نقوم اليوم بإنتاج وتوزيع 60 دواء مشعاً في البلاد، وهناك 20 دواء مشعاً آخر قيد الاختبار السريري، مبيناً أنه فيما يخص صادرات الأدوية المشعة المنتجة في إيران إلى سائر الدول فهي في توسع مستمر.

وفي سياقٍ آخر، أكد وزير الخارجية الإيراني المكلف علي باقري كني أن الكيان الإسرائيلي يريد تصدير التوتر والحرب والأزمة التي يعيشها إلى سائر المنطقة، وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس خلال تواجده في مدينة جدة السعودية على هامش اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي: إن “اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية في طهران كان خطأ استراتيجياً، وسيكون مكلفاً للكيان الإسرائيلي من خلال الثمن الباهظ الذي سيدفعه هذا الكيان والذي سيأتي لصالح أمن المنطقة واستقرارها”، مشدداً على “حقّ إيران في الدفاع المشروع عن النفس”، موضحاً أن “المسؤولين في إيران هم الذين يقررون كيفية الردّ وفق مصالح الجمهورية الإسلامية”، كما لفت إلى أن “الصهاينة ليسوا في موقع يمكّنهم من أن يشنوا حرباً ضد إيران، وهم لا يملكون القوة للقيام بذلك”.