“وزراء خارجية التعاون الإسلامي” يرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني قسرياً عن أرضه
عواصم-الأرض المحتلة- تقارير
دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، محذرة من أن استمرار جرائم الاحتلال يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وأوضح البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد أمس في مدينة جدة أن استمرار العدوان والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة خلال 306 أيام أدى إلى استشهاد وجرح أكثر من 140 ألفاً أغلبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تهجير أكثر من مليوني فلسطيني عن بيوتهم، مشدداً على رفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني قسرياً عن أرضه، كما جدد البيان التأكيد على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس بالنسبة للأمة الإسلامية، وعلى ضرورة الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس والسيادة الفلسطينية عليها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين، كذلك أعرب البيان عن قلقه إزاء تزايد جرائم سلطات الاحتلال الوحشية وانتهاكاتها بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين من خلال ممارسة جرائم الإعدام والتعذيب والتجويع والاغتصاب والعزل وحالات الإخفاء القسري، داعياً المنظمات الدولية ذات الصلة إلى العمل على إطلاق سراحهم فوراً وضمان توفير الحماية لهم والمطالبة بتحقيق مستقل حول كل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.
من جهته، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة تصريحات مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي حول قتل وتجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً أن التجويع المتعمد جريمة حرب، وقال الاتحاد: إن التصريحات التي أدلى بها الوزير “بتسلئيل سموتريتش “بأنه يمكن تبرير قتل وتجويع مليوني شخص من سكان غزة، هو أمر مخز للغاية ويظهر مرة أخرى ازدراءه للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للإنسانية، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ومطالباً سلطات الاحتلال بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
إلى ذلك، خسرت النائبة الأمريكية كوري بوش المعارضة بشدة للحرب الإسرائيلية على غزة، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الكونغرس، حيث منيت بوش التي تعد من بين أبرز التقدميين في الكونغرس بالهزيمة أمام المدعي العام المحلي ويزلي بيل الذي حظي بدعم “لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية” (آيباك) وهي مجموعة الضغط النافذة المؤيدة لـ(إسرائيل)، وفق ما ذكرته صحيفة “usa today”.
من جانب آخر، أعلنت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 4 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 22 شهيداً و77 جريحاً، وأن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 307 على القطاع ارتفع إلى 39699 شهيداً و91722 جريحاً. كما استشهد 15 فلسطينياً وأصيب آخرون في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بقصف عدد من المنازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما استشهد فلسطيني إثر قصف الاحتلال منزلاً شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.