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9-أغسطس-2024
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جرح أربعة عسكريين إثر عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً في المنطقة الوسطى
وزير السياحة يدشن ويتابع مشاريع سياحية في طرطوس
العدد 17721 الخميس 8-8-2024
نشرة الإعلانات العدد 1215 / الجمعة 9-8-2024 / 3 صفحات
“قسد” العميلة تمنع دخول الطحين والمياه إلى مدينة الحسكة
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العدد 17721 الخميس 8-8-2024
8-أغسطس-2024
بشار المحمد
العدد 17721 الخميس 8-8-2024
نشرة الإعلانات العدد 1215 / الجمعة 9-8-2024 / 3 صفحات
وزير السياحة يدشن ويتابع مشاريع سياحية في طرطوس
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