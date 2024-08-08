القوات العراقية تبدأ عمليات أمنية استباقية واسعة

بغداد-سانا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم البدء بعمليات أمنية استباقية واسعة في عموم الصحراء بمناطق غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن قيادة العمليات قولها: إن “قواطع قيادات عمليات غرب نينوى وصلاح الدين والجزيرة تشهد عمليات استباقية واسعة باشتراك جميع القطعات الأمنية بمختلف صنوفها واختصاصاتها، وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش والصنوف الأخرى”.

وأشارت إلى أن العمليات تهدف لملاحقة فلول الإرهابيين ومنع أي عمليات تسلل، إضافة إلى تنظيم التنسيق عالي المستوى بين جميع القطعات لحماية الأهداف الحيوية ومواجهة أي محاولة إرهابية لاستهدافها.