“قسد” العميلة تمنع دخول الطحين والمياه إلى مدينة الحسكة

وذكر علي الخليف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة، أن الحواجز المسلحة التابعة للميليشيا التي تحيط بمركز مدينة الحسكة منعت السيارات القادمة من المطاحن من إدخال مادة الطحين الخاصة بصناعة رغيف الخبز إلى مخبز الحسكة الأول والمخابز الأخرى التي تؤمن مادة الخبز للأهالي في وسط المدينة، كما منعت إدخال باقي المواد الغذائية التي تحتاجها الأسواق المحلية والتي تؤمن حاجة المواطنين منها.

ولفت المهندس محمد عثمان مدير مؤسسة المياه في الحسكة إلى أن الميليشيا المرتبطة بالاحتلال الأمريكي منعت كذلك دخول صهاريج المياه الخاصة التي تؤمنها المنظمات الدولية الإنسانية للأهالي وتضخها في الخزانات المنتشرة في الشوارع والحدائق العامة في ظل استمرار جريمة قطع المياه من قبل المحتل التركي عبر إيقاف محطة مياه علوك ليتكامل دور الميليشيا ودور الاحتلال في حرمان الأهالي من أبسط حقوقهم المعيشية، مشيراً إلى أن استمرار منع دخول الطحين والمياه والمواد الغذائية يهدد حياة أكثر من 200 ألف مواطن يقطنون في وسط مدينة الحسكة في أمنهم الغذائي.

وليست المرة الأولى التي تحاصر فيها الميليشيا الانفصالية مركز مدينة الحسكة فقد أقدمت خلال السنوات الأخيرة على حصار مدينة الحسكة لعدة لفترات متفاوتة حرمت خلالها الأهالي من إدخال الطعام والطحين والأدوية.

جديد بالذكر أن مدينة الحسكة شهدت ارتفاعاً في أسعار الخضار ومياه الشرب ومادتي المازوت والبنزين والتي كانت موجودة ضمن المدينة قبل بدء الحصار.