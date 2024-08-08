مواقف متباينة لمرشحي سباق الرئاسة الأمريكية

ووفقاً لـ”RT” فإن جيمس ديفيد فانس (1984) هو سياسي ومحام أمريكي من الحزب الجمهوري وهو حالياً عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أوهايو منذ سنة 2023، ومرشح الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس في انتخابات 2024، أما تيموثي جيمس والز (مواليد 1964) هو سياسي أمريكي والحاكم الـ41 لولاية مينيسوتا منذ 2019. وهو عضو في حزب العمال المزارعين الديمقراطي، وهو مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس في انتخابات 2024، وتسيطر على الانتخابات الأمريكية القضايا الداخلية التي تؤرق الناخبين الأمريكيين والتي قد يكون لها الكلمة الحسم في اختيار من سيدخل البيت الأبيض.

وبالنسبة لأبرز القضايا الداخلية وكيف تختلف نظرة والز وفانس حولها، ففي ملف الهجرة، فإن والز يؤيد توفير مسار لمنح الجنسية لفئات من المهاجرين غير المسجلين ولا سيما الأطفال، ووقع مشروع قانون يتيح للمهاجرين الحصول على رخصة قيد في مينيسوتا. أما فانس فإنه يتخذ موقفاً صارماً من الهجرة، وندد بتدفق المهاجرين إلى الحدود الجنوبية ودعا إلى تمويل بناء جدار حدودي، كما طالب بترحيل فئات من المهاجرين غير المسجلين.

وبالنسبة للحق في الاجهاض فإن والز وقع مشروع قانون يضمن للسكان الحق في اتخاذ قرارات تتعلق بالصحة الإنجابية ولا سيما قضايا الإجهاض ومنع الحمل وعلاج الخصوبة، أما فانس، فهو يؤيد تقييد الإجهاض ويرغب في أن يكون الإجهاض غير قانوني على المستوى الوطني.

وحول قضية السلاح فإن والز كان من أبرز أعضاء الجمعية الوطنية للبنادق. ولكن بعد حادثة إطلاق النار في مدرسة باركلاند في ولاية فلوريدا عام 2018 دفعته إلى تغيير موقفه ودعم الدعوات إلى فرض رقابة أكثر صرامة على الأسلحة، بينما فانس، يرفض الدعوات إلى فرض قوانين صارمة على بيع الأسلحة، ويعارض الجهود التي يقودها الديمقراطيون لحظر مخازن البنادق شبه الآلية التي تسمح بإطلاق مئات الرصاصات في الدقيقة.

وفيما يخص الضرائب والاقتصاد فإن والز تضمنت ميزانية ولاية مينيسوتا التي يحكمها تخفيضات ضريبية لذوي الدخل المحدود إلى جانب فرض زيادات ضريبية على الوقود والأثرياء، أما فانس فيدعم سياسات ترامب التجارية الحمائية ومنها الرسوم الجمركية على السلع الصينية، ودعا إلى زيادة الضرائب على الشركات.

إلى ذلك، اعتبر الجمهوري فانس أن مزاعم البيت الأبيض بشأن “التهديد الروسي” لدول أوروبا غير صحيحة، لكن واشنطن على أي حال ليست “حارساً أمنياً” لأوروبا، حيث قال في حوار مع بوابة Semafor أمس الأربعاء إنه والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب سيحافظان – في حال فوزهما بالانتخابات – على “الصداقة التاريخية” مع أوروبا، لكنهما سيطالبانها بأن تكون “مكتفية ذاتياً” سواء من الناحية العسكرية أو من ناحية قدرتها على تسيير شؤونها دون الاعتماد على الطاقة الروسية.