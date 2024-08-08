وزير السياحة يدشن ويتابع مشاريع سياحية في طرطوس

طرطوس- محمد محمود

قام وزير السياحة محمد رامي مرتيني بتدشين ومتابعة من المشاريع السياحية في كل من مشتى الحلو و صافيتا و الدريكيش وأرواد ومدينة طرطوس، حيث تم افتتاح مشروع الأكواخ الخشبية والمطعم الصيفي في مشتى الحلو.

كما تمت زيارة عدة مشاريع خاصة ومراكز تدريب، وزيارة مدينة طرطوس القديمة للاطلاع على مشروع تنمية طرطوس القديمة.

وأكد الوزير مرتيني أن أهمية الجولة تنبع من كونها تشتمل أنماط متعددة من المشاريع الموجهة لصالح الجهات المالكة خاصة مجلس مدينة طرطوس، لافتاً إلى أنه بفضل العقود النوعية السابقة أصبح هناك مداخيل ستسهم بزيادة الإيرادات المالية لهذه الوحدة الإدارية.

وكذلك هناك المشاريع التي تخص السياحة الشعبية والتي تحظى باهتمام حكومي بالغ، ضمن مسمى السياحة منخفضة التكاليف، حيث تم افتتاح شاطئ الكرنك الشرقي وايضا شملت الجولة عدداً من المراكز التعليمية والتنموية الخاصة بالسياحة لتدريس العلوم السياحية، فضلاً هن المشاريع التنموية و المتناهية الصغر.

أما أرواد فكان لها أيضا جانب هام حيث تم توقيع مسار ارواد الثقافي السياحي وسيبدأ التنفيذ قريبا و سينفق عليه من الاعتمادات الحكومية لوزارة السياحة، والمجتمع المحلي في كل من طرطوس وأرواد لتعود الرواد كما كانت على الخارطة السياحية.

من جهته أكد محافظ طرطوس فراس الحامد أهمية الجولة التي شملت العديد من المشروعات جزء من قيد الاستثمار وجزء سيتم وضعها مبينا أن هذه المشاريع ستشمل إضافة مهمة للبنية السياحية في المحافظة وستعمل على ربط مخرجات المعاهد الفندقية بسوق العمل وتوجه الحامد بالشكر لكل الدوائر والجهات الخدمية التي تعمل بجهد وجدية لمتابعة العمل في معظم تلك المشاريع.