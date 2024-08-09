استشهاد امرأة وابنتها وإصابة سبعة مواطنين إثر اعتداء لـ “قسد” العميلة على بلدة البوليل

وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد بدير الزور الدكتور المثنى اليوسف في تصريح له، في وقت سابق اليوم أن المشفى استقبل تسعة مواطنين بينهم أطفال ونساء تعرضوا لإصابات بشظايا قذيفة صاروخية أدت إلى جروح متفاوتة الخطورة، ثلاثة منهم بحالة حرجة، وتم إدخالهم لقسم العمليات الجراحية جراء إصابات بالرأس والبطن، فيما تم تقديم الإسعافات اللازمة لباقي المصابين.

وتشهد مناطق ريف دير الزور التي ينتشر فيها مسلحو ميليشيا “قسد” العميلة احتجاجات واسعة من قبل الأهالي ضد هذه الميليشيا المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي، والتي تنفذ أجندته في التنكيل والاعتداء على الأهالي وإجبارهم على الانخراط بمخططاتهم الانفصالية، وإقحام أبنائهم للقتال ضمن صفوفهم.