المرصد الأورومتوسطي: قصف الكيان الإسرائيلي مدارس النازحين في غزة سياسة تهجير ممنهجة

وأوضح المرصد في بيان له اليوم أن منهجية الكيان الإسرائيلي تشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى نزع الأمان عن كل القطاع وحرمان سكانه من الإيواء أو الاستقرار بالتركيز على قصف مراكز الإيواء بما فيها المقامة في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، مشيراً إلى أن تكرار قصف مراكز النزوح والإيواء هو إصرار على فرض التهجير القسري وتدمير كل مقومات الحياة الأساسية لأهالي غزة.

ولفت المرصد إلى أنه وثق قصف طيران الاحتلال بشكل مباشر لـ 9 مدارس تُستخدم كمراكز إيواء لآلاف النازحين في مدينة غزة خلال ثمانية أيام، ما أدى لاستشهاد 79 فلسطينياً وإصابة 143 آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء إلى جانب فقدان أعداد أخرى لا تزال تحت الأنقاض، ويتعذر انتشالهم لعدم وجود معدات مناسبة لطواقم الإنقاذ، كما جدد المرصد مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بفرض العقوبات الفعالة على الكيان الإسرائيلي ووقف كل أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليه.