باقري كني: الكيان الإسرائيلي يهدد الأمة الإسلامية جمعاء

وذكرت وكالة “إرنا” أن باقري كني تطرق خلال لقائه وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي أحمد على هامش مؤتمر جدة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى جرائم العدو الصهيوني طوال الأشهر العشرة الماضية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وقال: “إن التجارب أثبتت أن “إسرائيل” ليست فقط خطراً على الشعب الفلسطيني، وإنما تهدد الأمة الإسلامية جمعاء، وذلك يلزم دول الأمة أن تتخذ مواقف سياسية وخطوات عملية لمواجهة تهديدات هذا الكيان”.

وبعد ترحيبه باقتراح الصومال حول “تهيئة الأرضيات لاستئناف العلاقات مع إيران” قال باقري كني: “نحن لا تحدّنا أي قيود في مجال تطوير وتحسين العلاقات مع الدول الإفريقية”.

بدوره نوه فقي أحمد بالدور الذي تلعبه إيران في مساندة القضية الفلسطينية، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، وكذلك بدعمها الثابت لاستقرار الصومال وأمنه في مواجهة الإرهاب، معربا عن عزم بلاده العمل على توسيع العلاقات بين البلدين.