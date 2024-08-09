نهائي أوروبي مرتقب للأولمبياد بين فرنسا وإسبانيا

البعث -وكالات

تختتم مساء اليوم مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس، حيث يتواجه المنتخبان الإسباني والفرنسي في تمام السابعة بتوقيت دمشق على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، وللمرة الأولى منذ عام 1996 سيكون بطل المسابقة من خارج أمربكا اللاتينية أو إفريقيا.

وقدم المنتخبان مستويات مميزة جداً في البطولة فاستحقا بجدارة التواجد في نهائيّها، فلم تهتزّ شباك أصحاب الأرض سوى مرة واحدة من المنتخب المصري في نصف النهائي، بعد أن عوضت تأخرها لفوز بنتيجة 3-1 بعد وقت إضافي، وسيكون هذا هو النهائي الأول للديوك في مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية منذ 40 عاماً.

أما المنتخب الإسباني وعلى الرغم من هزيمته أمام الفراعنة في دور المجموعات، استطاع أن يتجاوز هذه الخسارة ويتأهل في الوصافة ويصالح جماهيره بانتصار رائع على اليابان في ربع النهائي بثلاثية نظيفة، ثم قلب تأخره بهدف أمام المغرب إلى فوز قاتل في نصف النهائي ليضمن ميدالية بوصوله إلى الموعد النهائي، وتخوض إسبانيا العرس الأولمبي منتشية بتتويج منتخبها للكبار بلقب أمم أوروبا منتصف الشهر الماضي في ألمانيا.

ويطمح منتخب الديوك لحصد الميدالية الذهبية على مستوى كرة القدم في الأولمبياد بعد نسخة 1984 عندما فازت على البرازيل بثنائية نظيفة، ونفس الأمر لمنتخب إسبانيا الذي توج بها في نسخة 1992، وتعدّ مواجهة اليوم النهائي الأوروبي الأول على الميدالية الذهبية في الأولمبياد منذ نسخة عام 1992، وقتها تغلب منتخب إسبانيا على نظيره البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تاريخياً التقى المنتخبان الفرنسي والإسباني رسمياً 37 مرة في جميع البطولات والودية، ويتفوق الماتادور في المواجهات بـ 17 انتصاراً، مقابل 13 فوز حققها الديوك، وانتهت 7 مباريات بالتعادل.