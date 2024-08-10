توزيع 2000 سلة غذائية في تجمع مخيم الوافدين

القنيطرة – محمد غالب حسين

بدأ فرع الهلال الأحمر بالقنيطرة اليوم بتوزيع 2000 سلة غذائية على المستحقين في مخيم الوافدين، ولمرة واحدة ووفق المعايير المحددة من الجهات المانحة.

وأكّد محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران أنه بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر بالقنيطرة وبرنامج الأغذية العالمي تتم عملية التوزيع، بعد غياب ما يقارب ثمانية أشهر بسبب انخفاض الكميات من قبل الجهات المانحة، موجهاً بإعادة التقييم ضمن المعايير المحددة من خلال لجان المجتمع المحلي وبالتعاون بين محافظة القنيطرة وفرع الهلال الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي.

أما رئيس فرع الهلال الأحمر بالقنيطرة الدكتور جمعة حسن، فأوضح أنه استكمالاً للمرحلة الأولى يتم التوزيع وفق معايير محددة تتضمن أولوية ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر التي فقدت معليها، وسيتم إدراج الأسر التي لم تحصل على السلة وفق هذه المعايير للاستفادة لاحقاً.