جمعيات ومؤسسات خيرية تقدم رسائل شكر وعرفان للسيدة الأولى خلال فعالية بدار الأسد

أقامت مؤسسة خطوة فعالية تحت عنوان “سيدة وطن” تضمنت رسائل شكر وعرفان للسيدة الأولى أسماء الأسد وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.

وقدم الأطفال المشاركون من مختلف الجمعيات والمؤسسات الخيرية رسائل شكر للسيدة الأولى لدعمها الكبير لهم كما تضمنت الفعالية فقرات موسيقية وأغاني احتفالاً بعيد ميلاد السيدة الأولى.

رئيس مجلس أمناء مؤسسة خطوة الدكتور ريمون هلال أشار إلى أن الحفل، هو عبارة عن رسائل شكر ومحبة موجهة من ذوي الإعاقة الذين ترعاهم مؤسسات وجمعيات مختلفة إلى السيدة الأولى، واحتفالاً بعيد ميلادها ولمساهمتها الكبيرة في العمل الأهلي والمجتمعي.

ولفت هلال إلى أن مؤسسة خطوة هي إحدى المؤسسات التي تلقت الدعم من السيدة الأولى وهي تعنى بالأطراف الصناعية بشكل أساسي ولها ثلاثة فروع في دمشق ودرعا وطرطوس، وتهتم بشريحة واسعة من المرضى للمعالجة الفيزيائية والنفسية والاجتماعية، مبيناً أن عدد المستفيدين من الأطراف الصناعية في الجمعية منذ العام 2014 وصل إلى 4000 شخص.

بدوره أشار مدير المؤسسة أحمد عابدين إلى أن الحفل يحمل رسائل محبة وعرفان للسيدة الأولى لما تقدمه من دعم للمؤسسات والجمعيات الخيرية والأهلية، وهي مناسبة لتسليط الضوء على بعض ما تقدمه فالوفاء لا يرد إلا بالوفاء.

المطران جوزيف بالي المعاون البطريركي في بطركية السريان الأرثوذكس بدمشق قال، “إننا اليوم نحتفل بسيدة الوطن المعروفة بالعطاء ودعم المؤسسات التي تعنى بالعمل الاجتماعي والإنساني”.

بدوره، أكد رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق وريفها سارية السيروان أن “اليوم هو عيد ميلاد سيدة الياسمين التي أحبت الجميع وقدمت الكثير ولذلك تقف كل القلوب التي أحبتها لتعبر عن امتنانها لما تقدمه من مشاريع إنسانية ولدعمها مشروع “بنيان” لبناء القدرات وتطوير عمل الجمعيات وللدعوة لها بالشفاء العاجل”.

المشاركة شيماء حسابا والتي تعاني من إعاقة سمعية حصلت على شهادة التعليم الأساسي وأهدت نجاحها للسيدة الأولى، أما الشاب حسين سعد الدين فتحدث عن إصابته ببتر سفلي بقدمه اليسرى، حيث قدمت المؤسسة له طرفاً صناعياً مجاناً، مشيراً للاستجابة السريعة والتعامل الجيد والراقي، ما أسهم بعودته لحياته الطبيعية بدون إعاقة، كما توجه بالشكر باسمه وباسم جميع المستفيدين للسيدة الأولى لما تقدمه من دعم لهم.