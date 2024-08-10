سباق للدراجات في النبك بأهداف اجتماعية ورياضية

دمشق -عماد درويش

يقيم اتحاد الدراجات بالتعاون مع اللجنة الفنية للعبة في ريف دمشق ومؤسسة موج التنموية اليوم السبت سباق دراجات جماهيري بهدف نشر ثقافة ركوب الدراجة للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في مدينة النبك الساعة السادسة مساءً.

رئيس اتحاد الدراجات خالد كوكش أوضح لـ “البعث” أنه ضمن خطة التعاون بين اتحاد اللعبة والمؤسسات الوطنية ومنها مؤسسة موج التنموية سيقام هذا السباق، مضيفاً بأن هذا التعاون ليس جديداً بين اتحاد الدراجات والمؤسسة، فقد سبق وأن أقيم العام الماضي مسير دراجات هوائية لمجموعة من الشابات في نفس المدينة ، وكان بمناسبة الاحتفال بيوم الدراج العالمي، وجاء بعد دورة تدريبية مجانية نفذتها مؤسسة موج ضمن أنشطة مشروع “توازن” لعام 2023.

وأشار كوكش إلى أن السباق الحالي يندرج ضمن نفس فكرة السباق الماضي ضمن أهداف مشروع توازن 2024، مع إمكانية مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة هذا العام لدمج هذه الفئة ببقية شرائح المجتمع خاصة أن المؤسسة “غير ربحية”، مبيناً أن مدة السابق 45 دقيقة سيجوب من خلالها المشاركون مدينة النبك، حيث عمدت المؤسسة على تأمين دراجات لمن يريد المشاركة ولا يمتلك الدراجة المناسبة.