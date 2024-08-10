“قسد” العميلة تستخدم سلاح مياه الشرب ضد المدنيين في مدينتي الحسكة والقامشلي

الحسكة – البعث

لليوم الخامس على التوالي تواصل ميليشيا قسد العميلة لقوات الاحتلال الأمريكي حصارها لمركز مدينتي الحسكة والقامشلي وسط نداءات استغاثة محلية أهلية للتدخل السريع والفوري من أجل فك الحصار بعد نفاذ جل المواد الغذائية والطحين والمازوت.

وحذرت هذه المصادر من أن الاستمرار في حصار كل من مدينتي الحسكة والقامشلي قد يؤدي إلى نفاذ الأدوية وحليب الأطفال، مبينة أن الميليشيا منعت صهاريج المياه من تعبئة الخزانات الثابتة التابعة المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني من الدخول إلى مركز مدينة الحسكة والقامشلي.

وأشارت المصادر إلى ارتفاع أسعار مياه الشرب و المواد الغذائية المتوفرة ضمن مركز مدينتي الحسكة والقامشلي أضعاف مضاعفة، حيث وصلت تكلفة تعبئة خزان مياه الشرب ذو الخمسة براميل إلى 50 ألف ليرة، وكيلو الفروج إلى 45 ألفاً، بعدما كان 27 ألف ليرة، فيما وصل سعر كيلو البندورة إلى 15 ألف ليرة.