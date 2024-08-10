مادورو: النائب العام هو الشخص الوحيد المرشح للتفاوض مع المعارضة

وقال مادورو رداً على أسئلة صحفيين لدى خروجه من المحكمة العليا الفنزويلية التي أكدت فوزه بالانتخابات الأخيرة: “أعتقد أن الشخص الوحيد الذي يجب أن يتفاوض مع ماتشادو في هذا البلد هو النائب العام”، مضيفاً: “فلتسلم ماتشادو نفسها إلى القضاء ولتحاسب على الجرائم التي ارتكبتها.. هذا هو التفاوض الوحيد الممكن حقاً هنا”.

وتابع مادورو: “نحن الغالبيّة وسنواصل حكم هذا البلد بسلام وديمقراطيّة”، مشيراً في الوقت ذاته إلى استعداده للدعوة إلى حوار مع الأحزاب الـ 38 في البلاد، بما في ذلك ائتلاف المعارضة.

وكان المجلس الوطني للانتخابات الفنزويلية صدق في الثاني من الشهر الجاري على فوز مادورو بنسبة 52 بالمئة من الأصوات.

وكان الرئيس الفنزويلي أكد مطلع الشهر الجاري وقوف الولايات المتحدة الأمريكية وراء محاولة الانقلاب التي حدثت في بلاده لزعزعه الاستقرار، معلناً توقيف مئات الأشخاص الذين تم تدريبهم في الولايات المتحدة ودول أخرى لإثارة أعمال الشغب والعنف في فنزويلا خلال وبعد الانتخابات الرئاسية.