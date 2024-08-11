إيبي يشكر الحكومة السورية لدعمها وكالة الأونروا

اللاذقية – مروان حويجة

أعرب مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في سورية، أمانيا مايكل إيبي، عن شكره للحكومة السورية لدعمها وكالة الأونروا الدائم، ومواصلة التعاون القائم في مختلف المجالات، وخلال زيارته والوفد المرافق إلى محافظة اللاذقية، ولقائه المحافظ المهندس عامر إسماعيل هلال، توجّه إيبي بالشكر إلى محافظة اللاذقية، لاهتمامها ورعايتها وتقديم الخدمات الأساسية في مخيم العائدين في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية.

وقدّم إيبي شرحاً عن التحديات والصعوبات التي تواجهها الوكالة نتيجة وقف تمويلها من بعض الجهات المانحة، واستهداف مبانيها وكوادرها منذ 8 تشرين الأول الماضي, والسعي لتوفير تمويل إضافي يمكنها من الالتزام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين.

وجرى الحديث عن الواقع الخدمي في مخيّم العائدين في حيّ الرمل الجنوبي، وبعض الاحتياجات المتعلّقة بالنظافة وصيانة الطرقات والمكسر البحري، ومتابعة واقع المياه في بعض أحياء المخيم.

المحافظ هلال، أكد متابعة الواقع الخدمي والاحتياجات المطلوبة في المخيّم، من خلال جولة ميدانية في حي الرمل الجنوبي قريباً، واستعداد المحافظة لتقديم كل الدعم الممكن، منوهاً بالتعاون مع الوكالة في مختلف المجالات، والجهود الكبيرة التي تبذلها في هذا المجال.