اجتماع تنظيمي موسع لفرع ريف دمشق بحضور الرفيق خليفة

دمشق- البعث

بحضور الرفيق طه خليفة، عضو القيادة المركزية، رئيس مكتب التعليم العالي المركزي، عقد اجتماع تنظيمي موسع مع الرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع ريف دمشق والرفاق أمناء الشعب الحزبية في مقر الفرع.

وقدم الرفيق خليفة شرحاً مفصلاً عن الوضع السياسي والتطورات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الساحة المحلية.

وأكد الرفيق خليفة على أهمية العمل وفقاً لرؤية الأمين العام للحزب، الرفيق بشار الأسد، رئيس الجمهورية، وخطة عمل القيادية المركزية.

كما استمع إلى شرح مفصل من قيادة الفرع وأمناء الشعب الحزبية حول آلية العمل والخطوات القادمة.

وفي الختام أكد الرفيق عضو القيادة على القيام بجولات ميدانية على كل الشعب الحزبية لمتابعة العمل والتواصل المستمر مع القواعد الحزبية في محافظة ريف دمشق.