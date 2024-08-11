افتتاح رسمي وشعبي لصرح سيدة الشرق في قرية الحواش

حمص- سمر محفوض

بحضور أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق عمر حورية ومحافظ حمص المهندس نمير مخلوف ورئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبد الله البواب وقائد شرطة حمص، وثلة من رجال الدين المسيحي والإسلامي وسفيري مصر وباكستان وفعاليات رسمية وشعبية ودينية، افتتح مساء اليوم في قرية الحواش بريف حمص الغربي صرح سيدة الشرق والذي يحتوي على برجبن بمستويين مختلفين الأول على ارتفاع 60 متراً و الثاني بارتفاع 42 متراً، مع وجود كنيسة وصالة لاقامة مختلف الأنشطة وقسم للإدارة، وكافية خدمة وحدائق.

المطران باسيليوس راعي أبرشية عكار وتوابعها، قال: إننا شعب يجمعه التاريخ والحضارة ونحن راسخون في أرضنا بالرغم من محاولات الأعداء وستبقى جذورنا عميقة بهذه الأرض، وستبقى وحدتنا الوطنية راسخة وتجمعنا سورية العروبة مهد التسامح والمحبة والحضارة.

وأضاف: إن إقامة صرح سيدة الشرق في هذا المكان، دليل على تمسكنا بأرضنا وتاريخنا، وأننا رسل محبة وسلام وحضارة.

من جانبه خليل نكد المتبرع بالمشروع أشار إلى نشوء وتطور فكرة العمل برفقة المهندسين والتعديلات في الأبعاد والأشكال إلى أن وصلنا لارتفاع ٦٠ م وهو الأعلى في المنطقة، كما تم ارفاق كنيسة تحت الصرح ومجموعة مرافق عامة وخدمات اجتماعية لتخديم الأهالي والزوار وتم غرس أكثر من ١٢ ألف شتلة ورد بهدف تحويل المكان لمعلم سياحي واجتماعي لسورية ولباقي الدول.

وبين أنه وعبر الخبرات الهندسية السورية تم إنجاز تصميمات غير مألوفة بعالم الهندسة التقليدية إضافة لأعمال الحماية، مؤكداً أن البرج مقاوم للزلازل.

المهندس شفيق درويش مدير المشروع بين أنه بدأت الدراسات عام ٢٠١٤ ليباشر بعمليات الحفر عام ٢٠١٦ متجاوزين الصعوبات التي واجهتنا، بالاصرار على إنجاز الأعمال البيتونية ومن ثم الوصول إلى هذا الصرح الذي سبشكل عامل جذب سياحي وجمالي اضافة لدوره الديني فالسيدة العذراء ،جامعة لكل الأطياف الدينية وتشكل نقطة التقاء المجتمع السوري.

وقدمت المطربة ليندا بيطار في حفل الختام باقة ترانيم من وحي المناسبة بقيادة المايسترو عدنان فتح الله، كما أدت فرقة إحساس لرقص البالية عدة لوحات مرافقة لترانيم بيطار.