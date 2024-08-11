الجيش الروسي يقضي على وحدات أوكرانية قرب كورسك ويواصل تعزيز مواقعه
موسكو- تقارير
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من تحسين مواقعها وإحباط هجمات قوات نظام كييف، مبينةً أن مجموعة قوات “الشمال” الروسية ضربت تشكيلات ومعدات عسكرية أوكرانية على محوري فولتشانسك وليبتسي في مقاطعة خاركوف ووصلت الخسائر إلى نحو 190 جندياً، وسيطرت وحدات من مجموعة قوات “الغرب” الروسية على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، مستهدفة قوات نظام كييف في لوغانسك ودونيتسك، حيث تجاوزت الخسائر الأوكرانية 250 جندياً وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة، فيما حسنت وحدات من مجموعة قوات “الجنوب” الروسية في دونيتسك وضعها التكتيكي وكبدت قوات كييف 385 جندياً، إضافة إلى تدمير مستودعين للذخيرة كما سيطرت وحدات من مجموعة قوات “الوسط” الروسية على مواقع أكثر ملاءمة وصدت 3 هجمات مضادة فيما وصلت خسائر القوات المعادية إلى نحو 425 جندياً، فيما عززت وحدات من مجموعة قوات “الشرق” الروسية وضعها على خط المواجهة في دونيتسك وأفقدت القوات الأوكرانية نحو 110 جنود، فيما ضربت وحدات من مجموعة قوات “دنيبر” الروسية تشكيلات أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه وتجاوزت خسائر تلك التشكيلات 70 جندياً، كذلك تمكنت قوات الجيش الروسي من إصابة مستودع ذخيرة تابع لمجموعة “دونيتسك” العملياتية التكتيكية الأوكرانية وتجمعات للقوات والمعدات العسكرية الاوكرانية في 156 منطقة، إضافة إلى إسقاط 4 صواريخ تكتيكية من طراز “توتشكا-أو” و15 قذيفة من راجمة الصواريخ “هيمارس” أمريكية الصنع و71 طائرة أوكرانية دون طيار.
إلى ذلك، أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر جوسيف، أن الدفاعات الجوية دمرت أكثر من 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة، موضحاً أنه لم تقع إصابات أو أضرار.
وبالتوازي، أعلنت الدفاع الروسية عن إسقاط 35 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعات كورسك وفورونيج وبيلغورود وبريانسك وأوريول الروسية خلال الليلة الماضية، فيما أفاد حاكم مقاطعة فورونيج بأن سقوط طائرة بدون طيار أوكرانية ألحق أضراراً بمبنى إداري وأحد مرافق البنية التحتية المدنية دون وقوع إصابات.
من جانبه، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف إصابة 13 شخصاً، نتيجة سقوط صاروخ أوكراني بعد اعتراضه على مبنى سكني في المقاطعة، اثنان منهم في حالة خطيرة وتعمل العديد من فرق الإسعاف في مكان الحادث
من جانب آخر، قال المقر الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية: “إن الهياكل الداعمة للمبنى السكني لم تتضرر”، مشيراً إلى أن خدمات الطوارئ أنقذت 15 شخصاً من المبنى وأجلت 30 آخرين من المنطقة، بينما يعمل في الموقع أكثر من 40 فرداً وعشر آليات.