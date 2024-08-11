الجيش الروسي يقضي على وحدات أوكرانية قرب كورسك ويواصل تعزيز مواقعه

من جانبه، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف إصابة 13 شخصاً، نتيجة سقوط صاروخ أوكراني بعد اعتراضه على مبنى سكني في المقاطعة، اثنان منهم في حالة خطيرة وتعمل العديد من فرق الإسعاف في مكان الحادث

من جانب آخر، قال المقر الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية: “إن الهياكل الداعمة للمبنى السكني لم تتضرر”، مشيراً إلى أن خدمات الطوارئ أنقذت 15 شخصاً من المبنى وأجلت 30 آخرين من المنطقة، بينما يعمل في الموقع أكثر من 40 فرداً وعشر آليات.