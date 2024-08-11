الرفيق الدقاق يلتقي المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين: تطوير العمل وتعزيز الجانب الاستثماري

دمشق- بسام عمار

الاطلاع على واقع عمل الاتحاد العام للفلاحين، وما تم تنفيذه من خطط وبرامج والصعوبات التي تواجه العمل وواقع القطاع الزراعي، كانت محور لقاء الرفيق أيمن الدقاق، عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتب الفلاحين المركزي، مع المكتب التنفيذي للاتحاد وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش، وذلك في مقر الاتحاد.

الرفيق الدقاق استهل اللقاء بتوجيه شكر وتحية الرفيق الأمين العام للحزب بشار الأسد، رئيس الجمهورية، والذي كان الفلاحين وهمومهم على سلم أولياته، فكانت توجيهاته الكريمة والمراسيم التي صدرت تقديراً لجهودهم وإنصافهم، ولتحسين واقعهم المعيشي، ومشاركته بعدد من حملات التشجير، تأكيداً على الاهتمام بالزراعة وضرورة إيلائها كل الدعم ليعود القطاع إلى ألقه كونه الداعم الحقيقي للاقتصاد الوطني.

وأكد الرفيق الدقاق على أهمية أن يكون اللقاء بأحد معاقل البعث، والذي كان دائماً معقلاً وطنياً وعروبياً، والأخوة الفلاحين كانوا الجند الأوفياء للوطن والأرض وقائده، فحملوا هموم الوطن، وسيجوا الأرض بمعاولهم رغم كل الإرهاب الذي طالهم ومحاصيلهم، مضيفاً: اللقاء يأتي ضمن خطة المكتب للاطلاع على واقع العمل وتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي، وكل ما تم طرحه من قضايا خلال اجتماع هيئة مكتب الفلاحين يتم العمل على معالجتها مع الحكومة، والمكتب لن يأل جهداً لمعالجة كل الصعوبات التي تواجه القطاع ودعم الاتحاد، ليكون العمل النقابي بأوجه، ولتقديم أفضل الخدمات للاخوة الفلاحين.

ودعا الرفيق الدقاق قيادة الاتحاد لتطوير العمل والارتقاء به، وتجاوز حالات التقصير، ولاسيما أن الإمكانيات والخبرات متوفرة، وتنفيذ خطة العمل وتزويد المكتب بنسب الإنجاز والصعوبات التي تكتنفها للمساعدة بإيجاد الحلول لها، والابتعاد عن العمل المكتبي وتعزيز الإشراف الميداني، بحيث يكون حقيقياً، والابتعاد عن الشخصنة وتغليب المصلحة العامة، وأن يكون للاتحادات في المحافظات دوراً أكبر بكل الأمور المتعلقة بالفلاحين والقطاع الزراعي، فضلاً عن إجراء التقييم المستمر للكوادر، ومعالجة حالات الترهل ، مشدداً على أن المكتب لن يتوانى عن إعفاء أي رفيق مقصّر، لأن القيادة تريد اتحاداً قوياً، كذلك تعزيز العلاقة مع مكاتب الفلاحين بالفروع، والتي ينصب دورها على المتابعة والإشراف والمساعدة، وأن تكون جلسات المكتب التنفيذي غنية وفيها قرارات مهمة.

وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي، أشار الرفيق رئيس المكتب إلى أهميته؛ لأن قوة المنظمة تأتي من قوته، بحيث يكون هناك ذاتيات شاملة لكل الرفاق، والاهتمام بالتحول الرقمي تماشياً مع خطة الحكومة، والمشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه الرفيق الأمين العام للحزب، وتكريس العمل المؤسساتي بحيث يكون بكل القرارات المتخذة، والتي يجب احترامها والدفاع عنها.

ونوه بضرورة تفعيل عمل لجنة الرقابة والتفتيش، بحيث تأخذ دورها الحقيقي، ومتابعة عمل الجمعيات الفلاحية بأدق التفاصيل، وإجراء التفتيش الدوري عليها وتقييم أدائها وترميم الشواغر فيها، كذلك تقييم أداء ممثلي الاتحاد في اللجان المتعلقة بالتسعير والكلف واللجان، ليكون أفضل وإجراء تقييم لأدائها، واستبدالهم عند حدوث أي تقصير بإنجاز الدور المطلوب منهم، مؤكداً على ضرورة عودة معهد الإعداد النقابي للعمل لأهميته ودوره بتخريج القيادات النقابية.

وتطرّق الرفيق رئيس المكتب إلى موضوع استثمارات الاتحاد، وضرورة إعادة النظر بها وبالقيم الإجارية لها وتطوريها، وإقامة مشاريع تتناسب مع خصوصية عمل المنظمة، وتزويد المكتب بدراسة متكاملة حول واقع كل مشروع، مؤكداً أن كل ما تم طرحه الهدف منه تطوير العمل، وضرورة تنفيذه مستقبلاً وفق عمل المكاتب، متمنياً للاتحاد المزيد من النجاح لخدمة الاخوة الفلاحين.

وقدم رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي عرضاً حول واقع العمل والصعوبات التي تواجهه، منوهين بأن هناك متابعة لعمل الاتحادات والروابط والجمعيات واهتمام بالدورات المركزية، وأن العلاقة مع مكاتب الفلاحين بفروع الحزب جيدة، مشيرين إلى أن عقد استجرار الجرارات الموقع مع إيران يسير بشكل جيد، ومن المتوقع أن يتم تنفيذه في نهاية العام الحالي بالكامل، حيث يبلغ عدد الجرارات المكتتب عليها 800 جرار تم توريد عدد منها.

وأوضحوا أن هناك اهتمام بالجانب التنظيمي وتأسيس جمعيات تعاونية جديدة، كما تم التطرّق لواقع المشاريع الاستثمارية وتسويق المحاصيل الزراعية والجانب المالي والثقافي وواقع التعاونيات، فيما تم تقديم العديد من المقترحات لتطوير واقع القطاع الزراعي.

يذكر أن عدد اتحادات المحافظات 13 اتحادً، وعدد الروابط الفلاحية 63 رابطة، وعدد الجمعيات الفلاحية 5730جمعية.