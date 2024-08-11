الرفيق خضر خلال افتتاح دورة المتميزين في مدرسة الإعداد الحزبي: رؤية جديدة للعمل واستثمار أمثل للخريجين

دمشق- البعث

أكد الرفيق المهندس سمير بهجت خضر، عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام المركزي، أن إقامة دورة جديدة للمتميزين هو تأكيد واضح على المضي في استراتيجية القيادة المركزية القائمة على الاهتمام وإعداد وتأهيل الرفاق البعثيين في جميع المجالات، والتركيز على النوع وليس الكم فحسب.

وخلال افتتاح دورة المتميزين السادسة في مدرسة الإعداد الحزبي المركزية ، أشار الرفيق خضر إلى ضرورة تمكين الرفاق المشاركين من تطوير مهاراتهم، وإغناء ثقافتهم بشكل شامل ومتطور مبني على تعزيز الفهم العميق للقضايا الحزبية، وتطوير مهارات التفكير النقدي في إطار برنامج شامل يتضمن التفكير القيادي متعدد الأبعاد، وإدارة التغيير، وكذلك فن الدبلوماسية في الاتصال والتفاعل واستراتيجيات القيادة المتقدمة.

وذكر الرفيق رئيس المكتب أن أهم ما تقوم عليه المدرسة، وما هو مطلوب منها بصورة مستقبلية هو العمل على شكل ونمط جديد من التدريب والتأهيل بعيداً عن التلقين، وكذلك الاهتمام بإعادة توجيه نمط التفكير في كل ما يخدم سياسة الحزب، ويعزز البعد المعرفي والاجتماعي لدى كوادره.

وفي معرض إجابته على طروح الرفاق المشاركين، أكد الرفيق خضر على ضرورة الاستثمار الأمثل لخريجي المدرسة المركزية للحزب بمختلف دوراتها، ففي جميع مؤسسات “البعث” كوادر مؤهلة ومدربة ذات ملاءة فكرية وعقائدية متقدمة.

يذكر أن برنامج الدورة يتضمن ورشات تدريبية في المعهد الوطني للإدارة العامة INA (صناعة الإدارة القيادية في الأحزاب) ويوم تدريبي في دار البعث (كتابة صحفية وظهور إعلامي) وورشة تدريبية لبناء ثقافة الحوار (الفريق الوطني للحوار)،وكذلك محاضرات في الفكر السياسي المعاصر، وكيفية بناء الوعي وقضايا دستورية وإدارية، ودور الذكاء العاطفي في مهارات التواصل والنقاش الفعال والأمن السيبراني وغيرها من الموضوعات.