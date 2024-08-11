“السطل” الأفضل في مهرجان الأفلام القصيرة

السويداء ـ رفعت الديك

أسدلت إدارة مهرجان الأفلام القصيرة في السويداء الستار عن دورته السابعة بعد خمسة أيام من عروض أخذت طابعاً عربياً، وعيون المنظمين ترنو إلى العالمية في الدورة القادمة.

المهرجان الذي حقق حضوراً مهماً وفق مديره المخرج عصام الداهوك الذي قال إن المهرجان نشاط ثقافي أهلي يهدف إلى تنشيط الحركة الفنية ودعم المواهب الشابة وإثراء المشهد الثقافي والإبداعي والارتقاء بالذائقة البصرية ويهدف إلى نشر المحبة والفرح بين صفوف مريديه، مبيناً أنه على الرغم من ضعف الإمكانيات حقق حضوراً مهماً، ونوعية في الأفلام المستقطبة مع توسعه العربي، متمكناً من كسر بعض الحواجز الموضوعة في ظل هذه الظروف.

وبين الداهوك أنه خلال سبعة مواسم قامت ادارة المهرجان بتحقيق أهداف أساسية أكثرها أهمية نشر ثقافة السينما، لكونها تمثل ذاكرة الشعوب ورسالة من أجل الحب والسلام والحرية والإنسانية والعدالة، ومؤشراً على الرقي الفني والارتقاء في سلم الفنون، لافتاً إلى أن المهرجان تطور موسماً بعد آخر حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، وداعياً محبي السينما وعشاقها إلى التفاعل وتقديم أفضل ما يمكن لأن هذا البلد يستحق أن يحمل علامة فارقة في العلم والثقافة والفن.

وأشار الداهوك إلى أنه على مدى أيام المهرجان الخمسة، عرض 33 فيلماً من مصر واليمن والمغرب والجزائر وتونس والأردن وعمان وفلسطين والعراق وسورية، وهي أفلام انتقيت من 150 فيلماً مرشحاً وأرسلت من مخرجين، مؤكداً سعي إدارة المهرجان إلى الوصول إلى العالمية في الدورة القادمة.

وبعيداً عن تقاسم الكعكة، وضعت لجنة التحكيم التي ضمت عدداً من الفنانين والاختصاصيين ذوي الخبرة مجموعة روائز للتحكيم بين الأعمال المشاركة بينها ومنها أسس تتعلق ببناء العمل السينمائي وأهمية الموضوع المطروح والسيناريو والمعالجة الدرامية والأداء التمثيلي والمعالجة السينمائية من حيث الأداء الفني للمخرج وتوظيفه لأدواته، بالإضافة إلى مدى وصول الفكرة للمشاهد.

وقد حقق الفيلم اليمني “السطل” هذه العناصر ليفوز بجائزة أفضل فيلم وهو للمخرج عادل الحيمي، وحصد الفيلم الأردني “دوجور” للمخرج معتصم سميرات جائزة أفضل فيلم روائي قصير وأفضل مخرج وأفضل ممثل معتم سميرات وأفضل تصوير، بينما ذهبت جائزة أفضل سيناريو للمخرج مالك مجذوب من تونس عن فيلم “الباص” وجائزة أفضل ممثلة للفنانة السورية علا باشا عن دورها في فيلم “ليلي ـ داخلي”، وجائزة أفضل موسيقا تصويرية للموسيقي خالد رزق عن الفيلم نفسه.

ونوهت لجنة التحكيم بجائزة أفضل مخرج قصي حسام شرباتي عن فيلم “ليلي ـ داخلي”، أما جائزتي أفضل ممثل وممثلة سوريين عن هذه الدورة فهما للفنانة روبين عيسى والفنان عامرعلي عن فيلم “تركواز”، فيما علقت جائزة لجنة التحكيم لهذه الدورة.

وبين نقيب الفنانين في السويداء معن دويعر أن الأفلام المشاركة في المهرجان انقسمت إلى أفلام احترافية وأخرى للهواة، وكان هناك هوة بين المجموعتين فهناك العديد من الأفلام التي أنجزت من دون توافر إمكانيات مادية وكانت قادمة على منطق الورشة، وهناك أفلام تنحو إلى الاحترافية ينقصها بعض المعالجة، مضيفاً أن نجاح المهرجان هذا العام سيساهم ويشجع إدارة المهرجان في التوسع مستقبلاً، وهناك جهود جادة لتحويله إلى مهرجان دولي يضم أعمال من دول عربية وعالمية.

وأشار عضو لجنة التحكيم في المهرجان الفنان أوج أبو زيد إلى أن على صناع المحتوى من الجيل الجديد الابتكار والتجديد والحفاظ على المستوى الأكاديمي والابتكار بالموسيقا التصويرية الخاصة بالأفلام وإثراء الهوية السمعية والبصرية ضمن المعايير العالمية المطلوبة للمهرجانات.

من جهته، لفت الفنان سامر شقير عضو لجنة تحكيم إلى أن المهرجان على الرغم من ضعف الإمكانات حقق حضوراً مهماً ونوعية في الأفلام المستقطبة مع توسعه العربي.

وكانت فعاليات المهرجان الذي نظمته “الوطنية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني” بالتعاون مع مديرية الثقافة ومحافظة السويداء وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للسينما انطلق يوم الأحد الماضي بمشاركة 33 فيلماً من عدد من الدول العربية وحملت اسم المخرج السينمائي المصري العالمي يوسف شاهين تقديراً لمسيرته الإبداعية وتجربته المهمة في السينما.