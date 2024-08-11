الشورى الإيراني يتسلم قائمة أسماء الوزراء المقترحين من بزشكيان لنيل الثقة

تسلم مجلس الشورى الإسلامي الإيراني اليوم قائمة أسماء الوزراء المقترحين من الرئيس مسعود بزشكيان للتصويت لنيل الثقة على تعيينهم في الحكومة الجديدة.

وتضمنت قائمة أسماء الوزراء المقترحين التي أرسلها الرئيس بزشكيان إلى المجلس للتصويت على الثقة كلاً من عباس عراقجي وزيراً للخارجية، وعزيز نصير زاده وزيراً للدفاع، وإسكندر مؤمني وزيراً للداخلية، وسيد إسماعيل خطيب وزيراً للأمن، ومحسن باك نجاد وزيراً للنفط.

كما تضمنت القائمة مرشحين آخرين لوزارات الحكومة كالثقافة والتربية والاتصالات والاقتصاد والصحة والعمل والزراعة والعدل والطرق والصناعة والعلوم والتراث الثقافي والطاقة والرياضة.