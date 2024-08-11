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11-أغسطس-2024
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اجتماع تنظيمي موسع لفرع ريف دمشق بحضور الرفيق خليفة
العدد 17727 الأحد 11-8-2024
نشرة الإعلانات العدد 1217 /الاثنين 12-8-2024 / 8 صفحات
اتحاد علماء بلاد الشام: مجزرة مدرسة التابعين إجرام تستهجنه الشرائع السماوية
تواصل الإدانات العربية والدولية للمجزرة الإسرائيلية في حي الدرج بغزة
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العدد 17727 الأحد 11-8-2024
11-أغسطس-2024
بشار المحمد
العدد 17727 الأحد 11-8-2024
نشرة الإعلانات العدد 1217 /الاثنين 12-8-2024 / 8 صفحات
اجتماع تنظيمي موسع لفرع ريف دمشق بحضور الرفيق خليفة
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