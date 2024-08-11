شرطة ألمانيا تسجل أكثر من 500 اعتداء على اللاجئين

وأفادت الشرطة بأن 456 من هذه الهجمات نسبت إلى جماعات يمينية متطرفة. كما تم تسجيل 69 هجوماً على أماكن إقامة اللاجئين. وفي مقارنة مع النصف الأول من عام 2023، حيث سجل 1155 هجوماً، يلاحظ انخفاض في عدد الاعتداءات، فيما أشارت التقارير إلى أن معظم الجرائم تركزت في ولايتي سكسونيا وتورينغن، حيث ستجري الانتخابات الإقليمية في الأول من أيلول المقبل.

وصرحت كلارا بونغر، النائبة البرلمانية عن حزب “اليسار”، لصحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونغ”، بأن هناك علاقة وثيقة بين الخطاب العنصري الصادر عن السياسيين والعنف العنصري في الشوارع، مؤكدةً أن تصريحات السياسيين اليمينيين التي تدعو إلى “إعادة التهجير” وتحمل اللاجئين مسؤولية المشاكل الاجتماعية، تدفع العنصريين إلى ارتكاب الهجمات.