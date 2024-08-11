شركات صينية تلغي استثماراتها في صناعة البطاريات

البعث – وكالات اجتاحت موجة من عمليات الدمج صناعة البطاريات في الصين، مما أدى إلى إلغاء الاستثمارات وخروج اللاعبين الأصغر حجماً حتى مع قيام الشركتين الرائدتين CATL وBYD بالمضي قدماً في خططهما التوسعية.

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام، تم إلغاء أو تأجيل 19 مشروعاً لمصانع البطاريات العملاقة في الصين ، وفقاً لشركة الأبحاث Benchmark Mineral Intelligence ومقرها لندن.

وقد أدى ذلك فقط إلى تسريع الانسحاب الحالي للاستثمار في مصانع البطاريات حيث تكافح شركات تصنيع المركبات الكهربائية – وخاصة في أوروبا – مع تباطؤ المبيعات.

وفي هذا السياق، نقل تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، عن المحلل في شركة بينشمارك، إيفان هارتلي، قوله: “لقد حدث الكثير من عمليات الدمج في المنشآت الصينية حيث تعني الأسعار المنخفضة، إلى جانب الصراعات على العائد، أن الشركات تخلت عن خططها”. وقدر أن عمليات الإلغاء هذه من شأنها أن تقلل من قدرة مصانع البطاريات العملاقة في الصين بحلول عام 2030 بنسبة 3 بالمئة.

وتأتي الاضطرابات في صناعة البطاريات الصينية المزدحمة في الوقت الذي تراجع فيه نمو مبيعات السيارات الكهربائية في أجزاء من العالم. وبعد زيادات مزدوجة الرقم، من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو في أوروبا وأميركا الشمالية إلى 6 و7 بالمئة على التوالي، وفقًا لشركة Rho Motion، وهي شركة استشارية لسلسلة توريد السيارات الكهربائية.

وتستعد صناعة السيارات الصينية أيضاً لترشيد مماثل، بعد انتشارها خلال طفرة الاستثمار على مدى العقد الماضي.

وتقدر هيئات الصناعة أن هناك ما يقرب من 50 مجموعة صينية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في أكبر سوق للسيارات في العالم، مما يؤدي إلى “صراع بقاء” من المقرر أن يشتد مع مواجهتها للمنافسة الشرسة على التكنولوجيا واللوائح الحكومية الأكثر صرامة.

وتنقسم السوق الصينية بشكل حاد بين اللاعبين الأكبر مثل CATL وBYD، اللذان يهيمنان على السوق العالمية لبطاريات السيارات الكهربائية ، وعشرات اللاعبين الأصغر حجماً الذين تُركوا للتنافس بقوة مالية أقل وقدرة تنافسية أقل من حيث التكلفة.