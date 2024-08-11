مشكلة المياه تستحوذ على اللقاء الخدمي في سلمية

حماة – ذكاء أسعد

تركز اللقاء الخدمي الخاص بمدينة سلمية وريفيها الشمالي والشرقي، الذي عقده محافظ حماة معن عبود مع مدراء الدوائر الحكومية والرسمية وعدد من المواطنين على مشكلة المياه في المناطق المذكورة، إذ أكد المواطنون على ضرورة ايجاد حلول سريعة لمشكلة المياه المتأججة منذ عشرات السنين في كافة قرى سلمية الشرقية والشمالية ومنها “صبورة، السعن، تل عبد العزيز ” وقد أشار رعد عمران رئيس مجلس بلدة الصبورة إلى أن مشكلة المياه تتفاقم يوماً بعد يوم لاسيما وأن المحطة الوحيدة المتواجدة في البلدة غير كافية للسكان الذي يتجاوز عددهم 20 ألف نسمة هذا بالإضافة لتعطلها بين الحين والآخر كما هو الحال الآن، لذلك لابد من توفير المازوت وخط معفى من التقنين لحل مشكلة المياه .

وعرضت سهاد زيدان رئيسة مجلس مدينة سلمية جملة من المطالب أهمها تخصيص مدينة سلمية بمحطة أوكتان، وتنظيم المطاعم والمسابح المخالفة، وترميم الشوارع والحفر، وزيادة حصة ذوي الشهداء من مادة الغاز، وتخديم الأحياء غير المخدّمة بالصرف الصحي وتأمين سيارة نظافة لمجلس المدينة، وحل مشكلة الكلاب الشاردة في المدينة، ونقل أملاك الدولة إلى مجالس المدن ودعم الرياضة.

ودعا رؤساء البلديات إلى تأهيل شبكة الكهرباء في السعن وتأمين وحدات إرشادية لقريتي العمية والرهجان، وتحسين واقع الزراعة وتأمين الأعلاف للثروة الحيوانية بأسعار مقبولة وحل مشكلة تعدي بعض المواطنين على شبكة وخطوط المياه، وتحسين جودة الرغيف بالإضافة لتأهيل بعض المدارس غير المؤهَلة للتعليم وتخديم قرية طراد بالصرف الصحي، كما طالب مدير منطقة سلمية العميد خالد عمارين بزيادة رحل السرافيس والباصات على كافة الخطوط بين سلمية والقرى.

محافظ حماة أكد على أهمية اللقاءات الخدمية لجهة الاطلاع على مشاكل وهموم المواطنين في المناطق وقراها والعمل على ايجاد الحلول لها، مشيراً إلى أن العمل سيكون حسب الأولويات، وأوعز المحافظ لمديرية التربية بالقيام بكافة الاستعدادات والتجهيزات المدرسية قبل بداية العام وكذلك أوعز للمؤسسات الأخرى بايجاد الحلول والعمل على تأمين احتياجات المواطنيين الخدمية، مبيّناً أنه سيتم إجراء لقاء آخر يوم الخميس مع الوحدات الإدارية ومواطني سلمية في حماة بالإضافة لإجراء لقاء خاص مع الجرحى وذوي الشهداء يحدّد لاحقا.

المهندسة سوسن عرابي مديرة مؤسسة مياه الشرب، أكدت أن هناك مشكلة مياه كبيرة في صبورة كما أن البئر الخارج عن الخدمة يحتاج لمضخة ومحطة إضافية وهذا الأمر مكلف جداً لذلك لابد من حفر آبار وجر المياه من منطقة الشومرية قريباً وهذا الأمر ينطبق على عموم المنطقة الشرقية.

من جهته الدكتور ماهر اليونس مدير الصحة أكد صعوبة الواقع الصحي في سلمية، بسبب تعطل جهازي الطبقي المحوري في مشفى سلمية، ووجود 15 مركزاً صحياً لايتوفر به أطباء واعداً بايجاد حلول قريبة وتأمين جهاز طبقي محوري جديد كون إصلاح الأجهزة مكلف جداً.

حكم سباهي مدير الخدمات الفنية، أوضح أن تكلفة المجبول الزفتي مرتفعة جداً لا سيما مع الارتفاع اليومي للأسعار، مشيراً إلى جهوزية الخدمات الفنية لتعبيد وترميم أي طريق ضمن الإمكانيات المحدودة المتاحة.